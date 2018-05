l’Inail di Imperia incontra le imprese: l’appuntamento al palazzo della Provincia

Imperia. In un appuntamento divenuto consuetudine, l’INAIL, incontrerà – il 14 maggio 2018, alle ore 10.00 presso il Palazzo della Provincia – Aula dei Comuni – Viale Matteotti 147 – Imperia – le imprese, le associazioni, gli ordini professionali della provincia, per illustrare le modalità di partecipazione alla procedura ISI 2017.

Con il bando ISI 2017, l’INAIL rende disponibili per le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, per realizzare interventi su salute e sicurezza sul lavoro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento.

I Fondi stanziati per la Liguria sono pari a 5.716.177,00 Euro suddivisi in 5 Assi di finanziamento.

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione di un quinto asse di finanziamento per le imprese agricole, cui nel 2016 era stato dedicato un avviso pubblico specifico, per acquistare nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre le emissioni inquinanti, il livello di rumorosità o il rischio infortunistico.

Con il bando Isi 2017, inoltre, si allarga la platea dei destinatari: oltre alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infatti, l’asse di finanziamento per ridurre il rischio dovuto alla movimentazione dei carichi è aperto ai progetti presentati dagli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome.

A partire dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18 del 31 maggio 2018, le aziende potranno inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail (per accedervi l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ottenute con la registrazione sul portale dell’Istituto).

Per ulteriori informazioni:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html

Programma

10:00 Registrazione partecipanti

10:15 Inizio lavori

– Saluti e interventi

Direttore Unione Industriali e Direttore Territoriale Inail

• Proiezione Spot

• Proiezione Video/intervista a Ester Rotoli

(Video fornito da DC Prevenzione/DC pianificazione e comunicazione)

10:30 Le fasi del Bando, come presentare i progetti

• Proiezione Tutorial (tutorial fornito da DC Prevenzione/DC pianificazione e comunicazione)

• Intervento amministrativo

Responsabile Processo Prevenzione

• Intervento tecnico

Tecnico Inail

• Proiezione video campagna “#storie di prevenzione”

• Question Time

Risponde Pool tecnico/amministrativo Inail

12:00 Fine lavori