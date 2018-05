Liguria, edilizia popolare, assessore Scajola a Pd: “Aperti a confronto su criteri, ma la legge è giusta e non si tocca”

Liguria. “Sì al dialogo sui criteri in attuazione della legge sull’assegnazione delle case popolari, ma la norma, approvata l’anno scorso, è buona e non si tocca”. Lo dice l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola rispondendo così alle osservazioni del Partito democratico in consiglio regionale.

“E’ una legge giusta che dà più opportunità ai deboli e a coloro ai quali spesso viene negata la possibilità di accedere ad un alloggio popolare – spiega Scajola - Si tratta di una norma, approvata l’anno scorso, che si basa sul senso di responsabilità e che supera la demagogia fatta in tuti questi anni da una sinistra che, oltre a non aver tutelato i più deboli, ha utilizzato politicamente un sistema che invece necessita di maggior senso di responsabilità e di maturità da parte di tutti.

Con i comitati di quartiere il dialogo è aperto da sempre e anche con i sindacati, ma non tolleriamo azioni strumentali da parte del partito democratico che pensa di nuovo di rimettere nella confusione un sistema che a fatica stiamo rimettendo in ordine”.