Vallecrosia. AssoretiPMI è un’associazione senza fini di lucro, nazionale e indipendente, fortemente impegnata dal 2012 a diffondere e sostenere la cultura delle reti d’impresa con un particolare focus sulle PMI. Lunedì 28 maggio dalle 18 alle 19:30, presso la sala Polivalente “E. Natta”, in via Colombo, organizza il convegno gratuito “Reti di impresa: innovazione sviluppo locale”, un incontro per spiegare le reti di impresa, le loro potenzialità ed i vantaggi che comportano.

Al tavolo dei relatori: Eugenio Ferrari, presidente di AssoretiPMI (con un intervento dal titolo “La rete d’impresa: cosa è, cosa serve, perché ne vale la pena”); Enrico Bucci, delegato regionale di AssoretiPMI (“Introduzione al contratto di rete”) e Moreno Chirichiello, consulente della rete di Impresa Sanremo On (“Sanremo On: vantaggi ed opportunità di una rete di impresa ligure”).

Al termine degli interventi divulgativi, i relatori lasceranno ampio spazio alle domande.

Un panorama sulle reti di impresa, come strumento di crescita economica delle imprese e del territorio, rivolto ad aziende e liberi professionisti.

L’associazione AssoretiPMI è nata in particolare dalla volontà di professionisti e imprenditori interessati al modello organizzativo della Rete d’impresa, uniti inizialmente all’interno di un gruppo di discussione su Linkedin, il gruppo “Reti di imprese PMI” che oggi è una community che conta complessivamente oltre 40.000 utenti.

Da questo punto di partenza legato ai social network, l’associazione ha immediatamente iniziato a svilupparsi e crescere come presenza proattiva sul territorio.

Assoretipmi ha agevolato la nascita di decine di reti e lo sviluppo e il rafforzamento di quelle già esistenti su tutto il territorio nazionale. Oggi si propone come un punto di riferimento a livello Italiano sulle reti di imprese con oltre 65 delegazioni territoriali, oltre 360 eventi all’attivo, 600 manager di rete qualificati dai propri Corsi di formazione, strumenti esclusivi riservati agli associati – tra cui la Mappa delle Reti di Impresa e quella dei manager di rete – per agevolare la conoscenza delle reti e facilitare il matching tra domanda e offerta di quelle competenze specialistiche adeguate ad agganciare la ripresa e conseguire quegli elevati standard qualitativi imposti dalla competizione globale.

Per maggiori informazioni inviare una mail a assoretipmi@gmail.com