Sanremo. Nel meraviglioso scenario di Villa Ormond ci sono tre nuovi simpatici arrivati. Stiamo parlando dei piccoli anatroccoli, soprannominati “Mugugnini”, nati lo scorso 13 maggio da mamma Mugugna e papà Mugugno, i cigni protagonisti del parco che ora rischiano di vedersi rubare la scena.

Si tratta di due maschi e una femmina e questo lo si può notare dalla differente tonalità di colore e dalla conformazione del becco, rispettivamente più chiaro e più affusolato negli esemplari di genere femminile. Hanno appena 7 giorni di vita, ma sono già diventati delle piccole star e a vederli non viene assolutamente da chiamarli “brutti” anatroccoli, come prevede la celebre favola.

Seguono passo passo i genitori, i quali non li perdono un secondo di vista, e ogni tanto, in un momento di temerarietà, si avvicinano ai visitatori che numerosi si recano nel parco per ammirarli e scattare loro una foto da conservare come ricordo.

Questa grande attenzione deriva dal fatto che, oltre ad essere uno spettacolo emozionante, come solo la natura è capace di regalare, si tratta di un evento che non si verifica abitualmente. Mugugna è arrivata a Villa Ormond due anni or sono per interrompere la lunga solitudine dell’esemplare maschio e oggi i due cigni sono diventati a tutti gli effetti una bellissima famiglia.

Qualche nuvola però si addensa, turbando questo momento di grande felicità: purtroppo uno dei piccoli anatroccoli non è sopravvissuto per cause naturali, ma si attende la schiusa del quinto e ultimo uovo che sarà capace di rallegrare i due neo genitori.