Le aree verdi di Vallecrosia al centro del programma del candidato sindaco Fabio Perri

Vallecrosia. “Il Verde della tua città è la tua qualità di vita” con questo slogan il candidato sindaco Perri annuncia uno dei temi più sentiti del suo programma elettorale.

“Uno fra i temi più sentiti e che stanno più a cuore ai Vallecrosini riguarda sicuramente le aree verdi e i parchi gioco, sentimento che si è venuto a creare soprattutto perché la situazione in città necessita da tempo di una riqualificazione completa.

Per noi il ruolo del verde pubblico è di assoluta rilevanza – afferma il candidato Perri – in quanto determina il valore del territorio e della vita di cittadini e turisti”.

Già dal 2013 e poi in particolare nel 2016 l’attuale candidato sindaco Fabio Perri si era mosso nel concreto insieme alla consigliera Veronica Russo per smuovere l’Amministrazione Giordano chiedendo con un volantinaggio decoro ed interventi puntando il dito in particolare contro la mancata cura del verde pubblico.

Nulla è migliorato a distanza di tempo quando nel settembre del 2017 Perri si è schierato al fianco della protesta di alcuni genitori che hanno lamentato le disastrose condizioni dei giardini e delle aiuole cittadine: “A Vallecrosia non abbiamo il verde pubblico ma il secco pubblico, un cattivo biglietto da visita” aveva dichiarato Perri.

Quello che è chiaro è il ruolo di assoluta rilevanza che ha il verde all’interno del programma elettorale della lista “Voi con Noi” di Fabio Perri, pulizia, tutela e manutenzione sono gli obiettivi principali raggiungibili attraverso una politica di verde sostenibile.

“Ho deciso di avere al mio fianco un giardiniere - florovivaista Leandro Calia, il quale grazie alla sua professionalità e conoscenza in materia è un valore aggiunto che permetterà alla futura amministrazione di portare avanti uno studio che porti alla realizzazione di “ Vallecrosia Progetto Verde” nella quale tutte le aree verdi della città saranno riviste dal punto di vista estetico, di sostenibilità e di manutenzione inoltre saranno progettate nuove aree al fine di accrescere il patrimonio già esistente.

In particolare il nostro primario obiettivo è un restyling di tutte le aiuole esistenti con piantumazione di fiori, piante perenni ed alberi – spiega Perri - unitamente alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo della nostra città e a progetti atti alla disinfestazione biologica globale (lotta alle zanzare e pappataci).

Non mancheranno l’attenzione alla sostenibilità, alla manutenzione con l’aumento o la creazione di impianti di irrigazione e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Al fine di poter realizzare i nostri obiettivi sin dai primi giorni, infatti, sarà nostra premura rivisitare il regolamento del verde pubblico aumentando la forza lavoro ricercando personale altamente qualificato in merito.

Un altro dei nostri obiettivi è quello di creare aree attrezzate per i nostri amici a 4 zampe in cui proprietari e animali possano trascorrere del tempo in assoluta libertà con servizi dedicati.

In ultimo ma non per importanza - conclude Perri – faremo un ripristino di tutti i parchi giochi esistenti nel territorio comunale identificando le problematicità ed intervenendo al fine di garantirne l’utilizzo da parte dei nostri bimbi in totale sicurezza e creeremo zone verdi ludico ricreative proprio a loro dedicate in particolar modo nel centro storico in cui gli spazi verdi dedicati ai più giovani oggi sono totalmente inesistenti”.