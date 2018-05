L’attore imperiese Stefano Simondo non farà parte del cast di “Credo in un solo padre”

Imperia. “E’ stato cambiato il cast del film, non saremo nel cast né io, né Clayton Norcross né Fabio Mazzari“, con queste parole l’attore Stefano Simondo afferma che non prenderà parte alle riprese del film “Credo in un solo padre”.

“Erano stati ufficializzati questi 3 ingaggi dalla produzione, ma questo accade nel mondo dello spettacolo, oltre a me hanno escluso anche 2 attori del calibro di Norcross e Mazzari. Inoltre le riprese non sono iniziate il 16 aprile, ma sono state più volte rinviate e a data da destinarsi“.