L’assemblea dei Soci della GOImperia approva il bilancio di esercizio

Imperia. L’assemblea dei Soci della GOImperia ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.20 e la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il sindaco Carlo Capacci commenta: “Ho personalmente ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente, nelle persone dei consiglieri Roberta Bavassano, Lucio Sardie del Presidente Roberto Balbo per il lavoro svolto, per i positivi risultati raggiunti e per l’ottima collaborazione prestata nel corso del mandato.

Ho proposto all’assemblea, che ha deliberato in tal senso, di nominare, per la durata di un anno, il Dott. Roberto Balbo quale Amministratore Unico così come previsto dal vigente Statuto societario.

Il bilancio della GOImperia, nonostante le criticità relative alle vicende che interessano il porto della Città di Imperia, ha chiuso al 31 dicembre 2017 con un utile di esercizio di complessivi € 35.154,16.

Le complessità relative al recupero del credito degli utenti morosi nei confronti della GOImperia si stanno risolvendo con l’adesione alle negoziazioni assistite attivate dalla GOImperia e con il riconoscimento di decreti ingiuntivi da parte dell’Autorità Giudiziaria.

I crediti vantati dalla GOImperia srl sopperiscono, ampiamente, ai mutui che vennero sottoscritti dalla Imperia Servizi SpA, poi incorporata nella multiutility, e gestisce i parcheggi della Città.

Risulta, pertanto, risanato il bilancio della Imperia Servizi SpA e le azioni intraprese dalla GOImperia in merito al rilascio di una concessione demaniale marittima più ampia, al recupero del credito e alle interlocuzioni con tutte le parti interessate al Porto cittadino non potranno che proiettare, proficuamente, favorevolmente l’operato della partecipata comunale”.