L’Anpi di Bordighera celebra la Festa della Repubblica: il programma

Bordighera. Qui in seguito il programma dell’Anpi in occasione della Festa della Repubblica:

Ore 11: incontro, in forma privata, al Cippo dei Caduti Partigiani per un riconoscente omaggio, dopo le recenti vili offese, alla Resistenza e ai Partigiani che hanno dato la vita per la Libertà e per i princìpi che sono alla base della nostra Costituzione repubblicana.

Dalle 16 alle 20: apertura della sede ANPI alla Cittadinanza e agli iscritti . Pomeriggio dedicato alla ” Solidarietà per il Presidente della Repubblica: per il rispetto delle Pubbliche Istituzioni e per civili rapporti politici fra i cittadini “ . Incontri con esperti legali e insegnanti della Costituzione. La Festività sarà conclusa con un rinfresco.