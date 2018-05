Il violino sarà l’interprete del concerto di venerdì prossimo, 4 maggio, nella trasferta di Brescia dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il concerto si terrà nell’Auditorium dell’ex Chiesa di San Barnaba, con inizio alle ore 21.00

A condurre i Professori è stato chiamato il giovane talento 22enne Diego Ceretta, mentre la solista al violino sarà l’affascinante 29enne russa Ksenia Milas Milyavskaya.

In programma:

– Concerto n° 5 in La maggiore K.219 per Violino ed Orchestra (1775) di Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791)

– Sinfonia n° 5 in Si bemolle maggiore D.485 (1816) di Franz Schubert (1797/1828)

Diego Ceretta si è diplomato a 18 anni in violino con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Milano. Attualmente – accanto all’intensa attività orchestrale ed al perfezionamento in violino – frequenta l’ultimo corso del Triennio di Direzione d’Orchestra alla Milano Music Masterschool e, parallelamente, l’ultimo corso di Triennio in Direzione d’Orchestra al Conservatorio G. Verdi di Milano. Ha debuttato come Direttore nel 2016 al Teatro Dal Verme di Milano nella Stagione dell’Orchestra Giovanile de “I piccoli Pomeriggi Musicali”. Nello stesso anno ha diretto L’Orchestra Filarmonica Italiana e, nel 2017, ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo nel programma “Tutto Mozart”. E’ tornato poi sul podio del Teatro Dal Verme nella direzione del concerto della 10° Stagione de “I Piccoli Pomeriggi Musicali” e subito dopo ha debuttato a New York alla Carnegy Hall alla direzione dell’Ecomusic Big Band con una prima esecuzione assoluta di G. Deraco, poi replicata in Italia e Ungheria. In seguito ha condotto per i “Concerti del Chiostro” al Conservatorio di Milano, il concerto di Gulda per violoncello e orchestra di fiati ed ha diretto l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, con la quale collabora tuttora.

Per la sua continua e frequente attività concertistica tra Europa e Russia, Ksenia Milas è riconosciuta come violinista dalle straordinarie capacità. E’ un’esponente di spicco della grande scuola russa e va confermandosi come una delle violiniste più talentuose della sua generazione. Ha iniziato il suo percorso musicale a soli 4 anni. A 5 si è trasferita con la famiglia a S. Pietroburgo – su consiglio dei suoi insegnanti – dove è entrata a far parte della Scuola speciale per bambini particolarmente dotati del Conservatorio “Rimsky-Korsakov”: ad 8 anni ha poi debuttato come solista con la Filarmonica Statale di S. Pietroburgo. E’ stato questo l’inizio di una carriera entusiasmante ricca di successi in tutta Europa. A 9 anni ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale in Grecia, seguito da altri importanti riconoscimenti in Russia e all’estero. Sin da piccola ha frequentato corsi di perfezionamento con maestri di fama internazionale. Nel 2009 viene ammessa al Conservatorio di Maastricht e nel 2012 si diploma in una classe ricca di musicisti di calibro internazionale. Da allora conduce una costante attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi nelle maggiori sale da concerto europee ed in Cina. Ha insegnato, ed insegna tuttora, in Italia ed in Francia. Suona un Violino di Bernardel del 1840.