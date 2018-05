Sanremo. La “Securitas investigazioni” compie 44 anni. Il percorso è stato lungo e laborioso con alti e bassi come ogni settore che subisce la crisi economica ma che però la titolare, validamente coadiuvata dal figlio Massimo, è riuscita a rimanere in sella perché questa professione ce l’ha nel sangue e le viene riconosciuta, in un settore così delicato e particolare, professionalità e serietà.

Più volte ha operato senza compenso quando notava difficoltà economiche intuendo che tale servizio era necessario per il bene del cliente e felice di essere stata utile a persone bisognose le quali dimostravano riconoscenza e tanta stima. Questo era il premio che più ambiva.

La “Securitas investigazioni” continua e opera sempre nelle stesse sedi ubicate in via Giovanni Marsaglia 74 ed è sempre disponibile per cercare di essere soprattutto utile a chi si rivolge alla stessa ponendo nelle sue mani tutte le sue angosce e situazioni dolorose sapendo che avrà un sicuro riscontro.

La “Securitas investigazioni” la si può contattare al numero fisso: 0184/504390, ai numeri mobili: 335/1787858 – 339/6416372 e attraverso la mail lasecuritas@libero.it