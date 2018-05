La realtà sanremese della #BreastUnit in un video realizzato dalla Fondazione Casartelli

Imperia. La referente del servizio “LaRinascita” della Lilt di Imperia-Sanremo, Deliana Misale scrive:

“Cosa sono le Breast Unit? In Italia solo l’8% delle donne è consapevole:

– di cosa sono i centri di cura specializzati per il #tumorealseno (#BreastUnit)

– che esiste un team di specialisti a cui rivolgersi e un percorso di cura personalizzato

– che ci sono le associazioni a supporto della donna sul territorio.

Vogliamo che tutte le donne siano consapevoli delle loro realtà territoriali, del proprio ruolo nell’affrontare la malattia e dei propri diritti nel curarla. È per questi motivi che desidero fortemente e pubblicamente ringraziare la fondazione “Livio Casartelli – Ippolita Perraro” per il sostegno importante che negli ultimi mesi sta dando alle donne che rappresento– sottolinea la Referente del Servizio “LaRinascita” della Lega Italiana Lotta contro i Tumori di Sanremo, Deliana Misale. L’ente ventimigliese ha aderito con impegno ed entusiasmo alle attività di divulgazione e sensibilizzazione sulla tematica della lotta e cura del tumore al seno.



In particolare oggi sono felice nel presentarvi questo video realizzato nella Breast Unit di Sanremo Asl1 Imperiese grazie alla forza, il sostegno e il contributo della Fondazione “Livio Casartelli – Ippolita Perraro”. Questo video è per noi un importante strumento: è necessario che nella nostra provincia continui a crescere la consapevolezza di avere sul territorio un’eccellenza nella Breast Unit sanremese, il centro di senologia ospedaliero multidisciplinare. Data l’incidenza del tumore al seno a cui anche l’imperiese non si sottrae, ogni donna che si scopra un tumore alla mammella ha il diritto e il dovere di sapere di avere così vicino a casa una realtà che sostiene pervicacemente la donna, dandogli la sicurezza di essere seguita da un team di specialisti dedicati, curata secondo i più alti standard europei, e accompagnata nell’intero percorso di malattia.

Questa che noi abbiamo a Sanremo è una risorsa non da poco, voluta e sostenuta con tenacia dalle Donne Pazienti. Un’opportunità che deve essere concretamente compresa e sempre più valorizzata per evitare alle persone che si scoprono un carcinoma mammario inutili viaggi e stress aggiuntivi che inevitabilmente stravolgono una famiglia intera.

Il video (http://www.legatumorisanremo.it/breastunit-il-video-realizzato-sulla-realt%C3%A0-sanremese-grazie-fondazione-casartelli ) realizzato da Mizuko Visual Studio di Ventimiglia grazie a Fondazione Casartelli, in concerto con il lavoro dell’Associazione di Volontariato LILT Servizio “La Rinascita” e dei Professionisti Tutti ha proprio questo obiettivo”.