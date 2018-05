La Corsica davanti alla Liguria, un viaggio tra arte, storia e curiosità

Reportage. Spiagge, paesini e colline da cui scorgere panorami mozzafiato. Ecco la Corsica che dopo un lungo periodo di pioggia mette in mostra le sue bellezze. Da Vado a Bastia a bordo dei traghetti gialli della Corsica Ferries per festeggiare i 50 anni della compagnia corsa e scoprire le bellezze di quest’isola al centro dell’Alto Tirreno. Tre giorni insieme alla Camera di Commercio di Bastia e alla Corsica Ferries per un weekend da raccontare: il centro storico di Bastia con il suo vecchio porto, la cittadina di Saint Florent che si estende al termine di una vallata, «Petit Cap», il tesoro di Erbalunga, Luri, la spiaggia nera di Nonza, Calvi, Calenzana per la festa della “Sainte Restitude” e la processione “aux flambeaux”.

Indimenticabile l’esperienza a Santa Repata passeggiando a dorso d’asino e la passeggiata tra le bancarelle del mercato di Ile Rousse. Un viaggio interessante per vivere una parte dell’isola tra le più frequentate dai turisti che ogni anno decidono di trascorrere qui le vacanze. Chiese, baie, calette, panorami mozzafiato, buon cibo e vino. Un’isola che nasconde un’infinità di tesori a cominciare dalle cittadine costiere come Calvi che, si dice, diede i natali a Cristoforo Colombo.

Un’isola, la Corsica, che ogni volta ti conquista per la sua semplicità e bellezza: Ile Rousse con il suo mercato, gli ambulanti che ti invitano agli assaggi di formaggi, salumi e olive. La Corsica è un susseguirsi di spiagge meravigliose e l’acqua del mare che si tinge di tutti i colori con il sole che scalda fino ad arrivare a sfiorare i 30 gradi. La Corsica ha illuminato il viaggio dopo un lungo periodo di piogge per un weekend lungo che si è concluso a Bastia. E’ da qui, dal porto più importante dell’isola, che il gruppo di blogger e giornalisti, ha fatto rientro a Vado Ligure sulla plancia di comando del Mega Express Five vivendo una parte della navigazione sul ponte di comando.