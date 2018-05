Imperia. All’Auditorium della Camera di Commercio sfilata dei 128 candidati delle 4 liste che sostengono l’ex ministro Claudio Scajola alle amministrative del 10 giugno. Una presentazione “rock” sulle note ormai classiche di “Born to run” di Bruce Springsteen ma anche Guns N’ Roses, U2, AC/DC e Rolling Stones.

Non è mancato il leitmotiv di Al Pacino con il suo memorabile discorso alla squadra tratto dal “Ogni maledetta domenica”. Sul palco i capilista di “Area Aperta” Giuseppe Fossati, “Imperia Insieme” Luca Volpe, “Obiettivo Imperia” Simone Vassallo e “Popolo della famiglia” Giuseppe Iraci.

Hanno preso la parola il candidato più giovane Niccolò Fiori – “Imperia potrà vantare un sindaco che nella sua vita e stato ovunque e che non potrà che fare bene” -, la campionessa di pallanuoto Martina Bencardino – “ho deciso di candidarmi con Claudio Scajola perché la città sta vivendo un momento di stanchezza e solo lui può risollevarla” - e l’ex sindaco Luigi Sappa. Presentato il manifesto della campagna elettorale griffato dal fotografo delle dive Settimio Benedusi. Claudio è ritratto alla alla Rabina di Oneglia ma sullo sfondo si vede Porto Maurizio seduto in mezzo alle “facce di Imperia”, imperiesi non candidati di tutte le età, dalla bambina di 3 anni al “nonno” di 75, compreso un simpatico barboncino.

“Imperia non ha bisogno di un sindaco eterodiretto programmato alla bisogna”, ha detto l’ex sindaco Sappa. “Claudio Scajola ha i numeri per interpretare i valori della città”.

Poi il momento dell’ex ministro, di nuovo sul palco davanti a 600 persone: “Lavoreremo tutto il giorno per risollevare questa città. Andando a cercare i finanziamenti. Sul Puc ci muoveremo per garantire l’assoluta trasparenza e imparzialità”

AREA APERTA. Giuseppe Fossati, Alessandro Barla, Lucio Basini, Laura Bonifazio, Diego Cassini, Giacomo Cecchini, Claudia Corbetta, Vincenzo Garibbo, Livio Golemme, Maurizio Mamino, Antonio Marino, Antonella Martelli, Yvonne Vetere, Roberto Carli, Alessandra De Francesco, Giuseppe Falbo, Simona Pasquino, Marco Revello, Nicolò Fiori, Paolo Berio, Francesco Mulè, Orlando Baldassarre, Monica Pata, Fiorella Gazzano, Davide Molinari, Sabrina Orengo, Laura Marabello, Domenico Gandolfi.



IMPERIA INSIEME. Luca Volpe, Alberto Alonzo, Elisa Arcella, Anna Lisa Baruzzo, Mirka Bertolini, Laura Biemosi, Manuel Borroi, Giovanna Cacciatore, Ileana Cammalleri, Pino Camiolo, Rita Elena, Rossana Ermirio, Luca Falciola Fulvia Fierro, Antonio Fioretti, Antonio Gagliano, Laura Gandolfo, Claudio Ghiglione, Ivan Gianesini, Mario Guglielmi, Sonia Ilacqua, Luigi La Rosa, Carla Lantero, Tiziana Maglio, Mario Martucci, Giovanni Montanaro, Fabio Musetti, Innocente Ramoino, Marcella Roggero, Erika Terragno, Andrea Terrone, Giuseppe Venuto.



OBIETTIVO IMPERIA. Simone Vassallo, Bianca Ammirati, Martina Bencardino, Lilly Benvenuto, Mikaela Calzamiglia, Vittorio Chisci, Daniele Ciccione, Ester D’Agostino, Elisabetta D’Amore, Matteo Fagiolino, Fabio Garibbo, Cristina Gavi, Patrizia Italiani, Andrea Landolfi, Giovanni Lazzarini, Luca Marenco, Alessandro Mariani, Roberta Minasso, Antonello Motosso, Barbara Nani, Viviana Nicolodi, Nicoletta Oneglio, Paolo Ornamento, Eleonora Paglieri, Maria Patrissi, Stefano Pugi, Ester Roman, Marco Savini, Eros Scalzo, Iualia Ungureanu, Manuela Zarcone, Viviana Zendroni.

POPOLO DELLA FAMIGLIA. Giuseppe (Nino) Sareri Iraci, Giacomo (Nedo) Nappelli, Maria Dulbecco, Maurizio Ferri, Adriana Drago, Angelo Galleri, Romina Romagnoli, Franco Melchiorre, Antonella Di Naso, Angelo Palma, Emilia Corradi, Mauro Belli, Giancarla Ferri, Maurizio Melchiorre, Bianca Maria Martinozzi, Paolo De Andreis, Sabrina Colombi Brichieri, Antonio Greco, Veronica Nicosia, Francesco Contarino, Rosa Ligato, Giuseppe (Pino) La Gamba, Maria, Livio Martinozzi, Franco Dell’Isola .