Imperia. “Ioculano bastardo noi non ci scusiamo”. E’ questa la scritta apparsa stanotte su di un muro della rotatoria sotto il ponte ferroviario, ad Oneglia, vicino allo svincolo autostradale di Imperia Est.

Per gli ignoti che l’hanno realizzata (ma anche per chi la leggerà prima della sua cancellazione) il riferimento è chiaro: al processo a carico di Rosella Dominici, la pensionata denunciata dal primo cittadino ventimigliese per averlo apostrofato con lo stesso epiteto su Facebook. La donna è stata poi condannata, neanche un mese fa, a 1000 euro di multa e 1000 euro di risarcimento danni.

Il fatto che ha portato al provvedimento giudiziario risale al 30 settembre di tre anni fa quando, in occasione dello sgombero del presidio no borders dei Balzi Rossi, vicino al confine di Stato, la donna scrisse sul social “bastardo” all’indirizzo del primo cittadino ventimigliese.