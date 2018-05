deterrente

Installate anche a Taggia le colonnine “Velo Ok” foto

Sono in totale 5 e si trovano in via San Francesco

Taggia. Dopo Ospedaletti, Riva Ligure e Vallecrosia anche nel territorio comunale tabiese sono stati installati le colonnine “Velo Ok”. Sono in totale 5 e si trovano in via San Francesco. I “Velo Ok” sono un deterrente anti velocità situato nei centri abitati. Generalmente sono vuoti, fungendo solo da “spauracchio” per gli automobilisti dal piede pesante sull’acceleratore, ma sono comunque dotabili di sistema autovelox da parte della polizia municipale o stradale.

