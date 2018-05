Imperia. Questa mattina il candidato sindaco Luca Lanteri, accompagnato dal suo cane, si è incontrato con i candidati, (anche loro accompagnati dai propri cani), per una passeggiata al parco urbano.

L’incontro era volto alla discussione per il completamento del parco e della sua manutenzione, inoltre Luca Lanteri ha dichiarato: “Vogliamo poter dedicare un’area per lo sgambamento dei cani. L’area dovrà essere pulita e recintata per poter far socializzare e correre i nostri amici a quattro zampe”.