Incidente mortale sull’A8 a Mentone: la vittima è italiana

Mentone. E’ un 58enne italiano l’uomo che ha perso la vita ieri pomeriggio sull’A8, nel tratto autostradale compreso tra Mentone e la barriera di Ventimiglia. La vittima viaggiava in direzione Italia in sella ad uno scooter che sarebbe rimasto coinvolto in un incidente con un’automobile, anche questa guidata da un italiano, rimasto illeso. Stando a quanto si è appreso, lo scooterista sarebbe finito contro il guardrail di protezione a lato della carreggiata, perdendo la vita sul colpo.

La dinamica è tuttora in fase di accertamento.

A causa dell’incidente si sono formate oltre sei chilometri verso il confine.