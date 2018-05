Inaugurato il point elettorale di “Semplicemente Bordighera”

Bordighera. E’ stato inaugurato nel pomeriggio, al civico 186 di via Vittorio Emanuele, il point elettorale del gruppo “Semplicemente Bordighera” che appoggia la candidatura a sindaco del neuropsichiatra infantile Giuseppe Trucchi.

Il point resterà aperto tutti i pomeriggi in modo che i cittadini possano incontrare Trucchi e la sua squadra per uno scambio reciproco di proposte per la città di Bordighera.