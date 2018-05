Inaugurata a Imperia “E20″: la prima stagione culturale del Duomo di San Maurizio

Imperia. Sabato 26 maggio alle 21, presso la splendida Sacrestia Maggiore del Duomo di San Maurizio ad Imperia, un numeroso pubblico ha preso parte alla presentazione di E20 prima stagione culturale del Duomo di Imperia fortemente voluta dal M° Giorgio Revelli, responsabile degli eventi culturali del Duomo e direttore del Coro San Maurizio ed al concerto che lo stesso Revelli al clavicembalo ha eseguito insieme alla bravissima professoressa Sabine Spath al mandolino barocco.

“Le motivazioni che hanno portato alla nascita di una stagione culturale sono di vario tipo – spiega Revelli – si è partiti innanzitutto dai festeggiamenti riguardanti i 180 anni di nomina del Duomo a Basilica ed ai festeggiamenti dei 50 anni di fondazione del Coro di San Maurizio grazie al rev. Don Del Santo. Ma ancor più si è sentita l’esigenza di creare un contenitore di eventi capace di contenere iniziative già n atto presso la Basilica, come ad esempio la stagione internazionale d’organo, ed anche molte altre provenienti dall’esterno.

Il terzo motivo, sulla base del bell’esempio che già si è attuato a Taggia con ottimi risultati, e che speriamo sia costruttivo per la città di Imperia è quello di creare un calendario che pubblicheremo su sito della parrocchia e chiederemo anche venga registrato presso il comune di Imperia, al fine di non creare un canale comunicativo e consultivo per evitare le sovrapposizioni di eventi, spesso non volutamente, ma che in alcuni casi congestionano le date ed in altri creano vuoti di calendario facilmente colmabili”.

Il programma:

Sabato 26 maggio alle 21: concerto di inaugurazione della 1° Stagione culturale del duomo di San Maurizio di Imperia.

Giovedì 14 giugno alle 21: Convegno – Concerto dei Cori diocesani sotto la guida del Rev. Don Silvano De Matteis, responsabile dell’ufficio diocesano per la Musica Sacra della Diocesi di Albenga.

Giovedì 12 luglio alle 21: Concerto di Inaugurazione dell’VIII Festival Internazionale “Serate organistiche Leonardiane”

Organista: Elena Sartori (Italia).

Giovedì 19 luglio alle 21: Festival Internazionale “Serate organistiche Leonardiane”.Organista: Silvio Celeghin (Italia).

Giovedì 26 luglio alle 21: Festival Internazionale “Serate organistiche Leonardiane”. Organista: Laurent Fievet (Francia).

Giovedì 2 agosto alle 21: Festival Internazionale “Serate organistiche Leonardiane”. Organista: Diego Cannizzaro (Italia).

Domenica 23 settembre: La Passio di San Maurizio e Compagni Martiri. Rappresentazione Teatrale Sacra sul sagrato della Basilica di San Maurizio su libretto del Rev. Don Lucio Fabbris

Venerdì 5 ottobre alle 21: Concerto Sacro. Coro J. S. Bach di Saarbrucken (Germania).

Mese di Ottobre e Novembre: presso la Sacrestia Maggiore del Duomo di San Maurizio, Imperia Porto Maurizio Musica, Ambiente e Parole. 4 incontri tematici attorno ai suoni, alla musica, agli ascolti con interventi musicali e narrazione.

Venerdì 26 novembre alle 21: Duomo di San Maurizio, Imperia Porto Maurizio, concerto per i festeggiamenti di San Leonardo. Organo: Ferruccio Bartoletti.

Dicembre: Concerto per organo e coro per gli auguri di Natale e festeggiamenti dei 50 anni del Coro della Basilica. Coro di San Maurizio, organista e direttore: Giorgio Revelli.