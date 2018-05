In Francia è guerra all’alta velocità: a settembre 7 nuovi velox tra Mentone e Nizza

Se in provincia sono in via di istallazione i nuovi autovelox “VelOk” nella vicina Francia non saranno da meno in quanto controllo della velocità al volante. A settembre verranno istallate ben sette nuove apparecchiature radar tra Nizza e Mentone. Precisamente sulla “Moyenne Corniche”: la superstrada, assimilabile alla nostra Aurelia Bis, che collega i due Comuni della Costa Azzurra.

Le informazioni sono emerse dal tradizionale briefing della stampa, organizzato dalla prefettura delle Alpi Marittime francesi venerdì scorso, nel contesto delle novità presente nel dispositivo di sicurezza per la prossima stagione estiva.

Secondo quanto riporta Nice Matin, a lungo termine, la Moyenne Corniche dovrebbe essere imitata da altri assi stradali sensibili. Gli utenti sono già avvisati.