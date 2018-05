Imperia, una giornata di festa per la conclusione dell’attività invernale di ippoterapia dell’associazione Isah

Imperia. L’associazione Isah da appuntamento ai ragazzi e alle loro famiglie, martedì 22 maggio, per la conclusione dell’attività invernale di ippoterapia con una giornata che vuole festeggiare il frutto dell’enorme lavoro svolto, dei progressi ottenuti, della valenza della terapia per mezzo del cavallo e di alcuni altri interventi che gli specialisti dell’Isah, da oltre 15 anni, inseriscono tra le attività terapeutiche previste dai progetti riabilitativi individuali.

Quest’anno il tema della festa sarà il Far West. L’appuntamento è per martedì 22 maggio dalle 10.30 alle 15 presso il Ranch di Montegrazie. In mattinata i ragazzi che hanno seguito il percorso riabilitativo di ippoterapia saranno in campo con i terapisti per mostrare ai partecipanti i loro progressi. Gli altri ragazzi saranno impegnati nei diversi laboratori di psicomotricità, attività cognitiva, attività espressiva, stimolazione basale, con particolare attenzione al tema dell’accessibilità comunicativa. Alle 12.30 si potrà gustare il pranzo sotto gli ulivi. Nel pomeriggio i ragazzi saranno ancora i protagonisti, insieme alle famiglie e agli operatori, per cantare e ballare.