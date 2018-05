Imperia. Un week end inteso e ricco di incontri quello del candidato sindaco del centro destra Luca Lanteri, ieri pomeriggio a Porto Maurizio ha partecipato all’inaugurazione della Fiera del Libro, evento importante della città e di grande richiamo nazionale.

Nell’occasione Lanteri si è soffermato nei diversi stand presenti, confrontandosi con espositori e cittadini presenti. Successivamente è stato effettuato un sopralluogo al Prino, zona spesso dimenticata dalle amministrazioni comunali, che necessita importanti interventi strutturali.

di 6 Galleria fotografica Imperia, un weekend ricco di incontri per il candidato sindaco Luca Lanteri









Lanteri ha incontrato alcuni abitanti e commercianti, ma la prossima settimana verrà fatta una seconda visita per un confronto più ampio con residenti e commercianti.

Oggi invece un giro nel centro cittadino di Oneglia, dove Lanteri si è confrontato con tanti cittadini che soprattutto richiedono interventi urgenti per la pulizia della città che vedono sporca e non curata.

Oggi alle 17.45 parteciperà ad un incontro organizzato da Fratelli d’Italia al bar Caldo Freddo in Piazza Doria 15 e alle 18.45 sarà alla Fiera del Libro per un confronto tra i candidati sindaco.

“I cittadini giustamente vogliono che la politica e gli amministratori siano presenti sempre tra la gente, non solo in campagna elettorale, io farò così, la nostra squadra sarà sempre presente. Non faremo gli errori che altri hanno fatto e fanno. Imperia ha tante potenzialità e noi la riporteremo ai livelli che merita, con determinazione e impegno, mantenendo sempre vivo il confronto con la gente” conclude Luca Lanteri.