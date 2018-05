Imperia, ufficiale la candidatura a sindaco del genovese Carlo Carpi: i nomi della sua squadra

Imperia. Questa mattina il candidato sindaco Carlo Carpi ha ufficialmente presentato la sua lista “Carlo Carpi – Insieme per Imperia” con la quale correrà alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.

Trentacinquenne genovese, Carpi è l’ottavo candidato sindaco del capoluogo di provincia. Ventuno i candidati consiglieri, tutti residenti nel capoluogo ligure, tranne uno che è di Camogli, in provincia di Genova. La lista di Carpi, imprenditore e mandatario commerciale di complessi siderurgici e petroliferi su scala nazionale, si ispira a “L’uomo Qualunque”: movimento e, successivamente partito politico italiano sorto attorno all’omonimo giornale (L’Uomo qualunque) fondato a Roma nel 1944 dal commediografo e giornalista Guglielmo Giannini, portando avanti istanze liberal-conservatrici e legate all’antipolitica.

Ecco i 21 candidati della lista di Carpi:

– Raffaele Appicelli, maresciallo della guardia di finanza in pensione, nel direttivo dell’associaozne per la tutela del cittadino;

– Stefania Bonani, segretaria di azienda;

– Stefania Lucia Bozzo, insegnante di musica

– Mirco Casagrande, dog sitter;

– Francesco Lovecchio, maresciallo dei carabinieri dela stazione di Genova centro ora in pensione ed ora ha una ssociaizone civica a tutela del cittadino, segretario dell’associazione per la tutela del cittadino onlus;

– Chiara Farina, studentessa;

– Laura Rossi, tecnico dell’ospedale Galliera di Genova;

– Paolo Ghetta, tranviere Mt di Genova;

– Massimo Ruggiero, barista;

– Anna Maria Guerina, organizza eventi e matrimoni;

– Armando Farina, artigiano edile, padre della candidata Chiara;

– Daniele Ruocco, artigiano edile;

– Carlo Lizzi, muratore;

– Paolo Verducci, titolare di un bar;

– Stefano Polo, volontario al canile;

– Giovanna Colaci Olivari, impresario teatrale;

– Franco Petolicchio, operaio dell’Ilva;

– Guido Razzoli, infermiere;

– Alessandra Murinu, guardia giurata

– Luciano Zenobio, di Camogli, attivista in diverse associaizon di Camogli

– Maria Gabriella Tassara commercialista.

Gli altri sette candidati sindaci di Imperia sono (in ordine alfabetico):

– Guido Abbo, commercialista, attuale vicesindaco (lista civica Imperia al Centro, appoggiata dal Partito Democratico)

– Alessandro Casano, chirurgo, fuoriuscito dalla segreteria cittadina di Fratelli d’Italia (appoggiato dalla lista civica Alternativa Indipendente)

– Maria Nella Ponte, artista e impiegata part time in banca (Movimento 5 Stelle)

– Luca Lanteri, architetto (appoggiato da quattro liste, compresi i tre partiti del centordestra unito)

– Lucio Sardi, commercialista (Sinistra in Comune)

– Claudio Scajola, ex ministro (appoggiato da quattro liste civiche di area moderata-centrodestra)

– Maria Sepe, formatrice e conunselor (Potere al Popolo)