Imperia, torna la Passeggiata tra gli Ulivi: la passeggiata nel comprensorio del Santuario di Montegrazie

Imperia. Sono tante le novità di quest’anno della Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre per la Festa dell’Affido Familiare domenica 27 maggio. La passeggiata nel comprensorio circostante il Santuario di Montegrazie, sulle valli di Imperia Porto Maurizio cambia infatti orario e sarà pomeridiana con cena organizzata dal Comitato San Giovanni di Oneglia. La manifestazione non competitiva – organizzata dall’Associazione Progetto Famiglia (A.p.F. Onlus) in partenariato con Comune di Imperia e con il patrocinio dell’UNICEF – vuole coinvolgere le persone sul tema dell’accoglienza e della condivisione attraverso l’Affido Familiare, l’esperienza che la Casa Famiglia Pollicino porta avanti da vent’anni.

Punto di partenza sarà proprio la Casa Famiglia Pollicino, nella frazione Sant’Agata di Imperia. I percorsi saranno due. Quello verde dedicato alle famiglie con bambini piccoli e/o nel passeggino di 7km (2 ore e 15 min di percorrenza prevista) avrà inizio da Borgo Sant’Agata per raggiungere il Santuario di Montegrazie e ritorno. Il percorso giallo, di poco meno di 9km con un itinerario che salirà tra oliveti e ginestre in un panoramico percorso ad anello tra Borgo Sant’Agata e Monte Croce, sarà un pò piu lungo (2 ore e 45 min di percorrenza prevista).

Quest’anno grazie alla partecipazione dell’Associazione INEJA C’É – Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi – sarà possibile prenotare la cena al momento dell’iscrizione. O scegliere di consumare il proprio pic-nic nell’area dedicata nell’uliveto.

Il pomeriggio di sensibilizzazione, convivialità e divertimento per i più piccoli inizierà a Sant’Agata in Via delle Scuole presso il cortile di Casa Famiglia Pollicino già alle ore 15 con POMPIEROPOLI. L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Imperia permetterà ai bambini presenti di cimentarsi in un percorso appositamente ideato per l’occasione, trasformando i più giovani in “piccoli pompieri per un giorno”.

Si potrà anche diventare “piccoli soccorritori” portando da casa la propria bambola o pupazzo malandato per affidarlo alle cure di chi cerca di aiutare nella guarigione regalando qualche momento di spensieratezza: spazio ai clown di Sorrisi in Pillole di Imperia, pronti con i loro nasi rossi nel loro Ospedale delle bambole (gazebo vicino all’area pic-nic) per tutte le cure necessarie ai compagni di gioco dei bambini.

Ci sarà l’opportunità di partecipare all’iniziativa di AGA (Associazione Genitori Attivi) di Imperia ritirando presso il gazebo le schede su alcuni alberi e fiori che si incontreranno durante la Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre. L’obiettivo sarà riconoscerle durante il percorso e fotografarle. Una piccola caccia all’avvistamento in cui adulti e bambini potranno così raccontare la giornata cogliendo con i propri scatti fotografici i colori del territorio dell’entroterra imperiese.

Alle 16 ci sarà il ritrovo, presso la Casa Famiglia Pollicino, per la verifica dell’iscrizione on line (con la preiscrizione sul blog casapollicino.blogspot.it alla partenza un simpatico omaggio) o per nuove iscrizioni. Si potranno prenotare i buoni per la cena preparata dai volontari dell’Associazione INEJA C’É – Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi.

Partenza alle 16.30, per entrambi i percorsi, con precedenza a quello idoneo alle famiglie con passeggini.

Percorso verde -percorribile con passeggino- a/r 7 km (Borgo Sant’Agata – Santuario di Montegrazie – Borgo Sant’Agata) con tempo indicativo di percorrenza 2 ore e 15 minuti. Presenza sul percorso dei volontari della Protezione Civile di Imperia. Servizio gratuito di Bus Navetta per il ritorno all’uliveto antistante la Casa Famiglia Pollicino a Borgo Sant’Agata, con precedenza a genitori con bimbi su passeggino. Punto ristoro al Santuario con presenza dell’Ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia.

Percorso giallo a/r poco meno di 9 km (da Borgo Sant’Agata a Monte Croce e ritorno all’uliveto antistante la Casa Famiglia Pollicino a Borgo Sant’Agata) con tempo indicativo di percorrenza di 2 ore e 45 minuti (esclusa sosta presso il punto ristoro). Presenza sul percorso dei volontari della Croce Rossa Italiana sezione di Imperia. Punto ristoro lungo il percorso. Presenza, presso la Casa Famiglia, dell’Ambulanza della Croce Rossa Italiana, sezione di Imperia.

Presso l’uliveto antistante la Casa Famiglia, alle ore 19.30 i partecipanti troveranno allestita una zona ristoro per il proprio pic-nic o per la cena (precedentemente prenotata) preparata dal Comitato San Giovanni con: penne al pesto (offerte da Conad Imperia e CLAS Pesto), frittura di pesce, patatine fritte, nugget di pollo, condiglione (offerto da Ristorante La Scialuppa) e dolce (offerto da Ristorante Acqua & Farina). Durante la serata verranno proposte alcune testimonianze sull’affido familiare.

Numerosi sono i partner dell’evento: Laboratori Legren (Bordighera), Latte Alberti S.p.A (Pontedassio), Forno Due Merli Sas (Molini di Triora), Frantoio Sant’Agata di Oneglia (Imperia), Frantoio Venturino Bartolomeo (Diano San Pietro), Fratelli Carli S.p.A. (Imperia), Ristorante Acqua & Farina (Imperia), Ristorante Pizzeria La Scialuppa (Imperia), Conad Superstore GEST SDB (Imperia), CLAS Pesto (Chiusanico), Eurocook srl (Imperia), Nuova Assistenza Soc.Coop.soc. onlus (Novara). La manifestazione sarà resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di: Associazione INEJA C’É – Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, Pro Loco di Sant’Agata, Sorrisi in Pillole, Amici del Santuario, Pro Loco di Montegrazie, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Croce Verde di Arma di Taggia, Croce Rossa Italiana, sezione di Imperia, Associazione AGA Imperia, Protezione Civile di Imperia, Cooperative Gestori Accoglienza Migranti, Rotaract Partner del Rotary Distretto 2032, Imperia.

La partecipazione all’evento sarà gratuita, sarà comunque gradita un’offerta libera.