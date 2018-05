Imperia, si presenta la lista “Alternativa Indipendente” di Alessandro Casano

Imperia. Oggi pomeriggio alle ore 16 all’Hotel Rossini ci sarà la presentazione della lista “Alternativa Indipendente”. Candidato sindaco il chirurgo dell’Ospedale di Imperia Alessandro Casano.

La formazione: Fulvio Giribaldi (49) imprenditore, Sara Serafini (43) docente, Rosanna Addamo (53) Oss, Paola Arieta (45) dipendente, Fausto Badano Littardi (66) medico, Pierluigi Balestra (56) tecnico Asl 1, Maurizio Bertone (39) imprenditore settore agricolo, Luca Bietola (18) studente, Riccardo Achille Bregante (67) esperto in logistica portuiale e navale, Maria Cristina Cappelli (55) infermiera, Sabrina Casella (47) Oss/ volontaria Croce Rossa, Gloria Correa (53) infermiera, Fabio De Andreis (38) impiegato, Sara De Meo (20) operatrice del soccorso, Alessio Di Benedetto (23) agente immobiliare, Sabrina Drago (51) dipendente, Filippina Grassia (66) assistente sociale, Luca Guglielmino (39) chef, Giusy Liparoti (55) volontaria/ invalida civile, Daniel Loda (24) operatore protezione civile, Sandra Pario (49) impiegata, Manuela Pierani (49) dipendente Rivieracqua, Lorena Santullo (52) infermiera, Matteo Trincheri (18) studente, Claudia Zampollo (67) pensionata ex commerciante.

“Alternativa Indipendente” nasce in conseguenza del commissariamento della sezione locale di Fratelli d’Italia in disaccordo con la candidatura peril centrodestra di Luca Lanteri.