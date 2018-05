Imperia. Incidente stradale in piazza Calvi ad Oneglia. Secondo una prima ricostruzione, mal’esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, uno scooter, con in sella un 50enne, è scivolato andando a finire sotto un’auto in transito. Nella caduta lo scooterista si è ferito.

Il 118 lo ha soccorso con un equipaggio della Croce d’Oro. Dopo le prime cure d’emergenza l’uomo è stato trasportato al locale pronto soccorso in codice giallo di media gravità.