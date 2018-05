Imperia, questionari sui bisogni delle aziende: la presentazione dei risultati

Imperia. Presentato stamattina nella città capoluogo il progetto di Confcommercio che aveva l’obiettivo di rilevare le opinioni dei titolari delle attività in città a proposito di attrattività commerciale, la viabilità, il recupero delle aree dismesse e la destinazione dei porti.

Tali opinioni raccolte in forma aggregata saranno rielaborate da un panel di esperti tecnici e sintetizzate in un documento formale che la Confcommercio metterà a disposizione dei candidati sindaci.



Il questionario si articolava in 20 domande suddivise per zone e settori.

Alcune domande prevedevano risposte multiple per cui le percentuali esposte in corrispondenza di tali domande rappresentano una tendenza di opinione e la somma delle stesse non porta al risultato del 100%.



I questionari sono stati sottoposti a 502 aziende su una base totale di esercizi interessati pari a circa 1000 attività. Tale valore rappresenta una base statistica assolutamente rilevante e consente una valutazione complessiva estremamente puntuale in merito alle valutazioni del settore analizzato.