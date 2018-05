Imperia, presentata la lista del MoVimento 5 stelle a sostegno di Maria Nella Ponte

Imperia. Questa mattina è stata presentata ufficialmente la lista del MoVimento 5 Stelle che correrà alle prossime elezioni amministrative, a sostegno della candidata sindaco Maria Nella Ponte. È stata anche l’occasione per presentare il programma e porre all’accento sulle criticità più urgenti da affrontare di qui ai prossimi cinque anni.

Tra i principali temi al tappeto, la lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni di ‘ndrangheta, la tutela ambientale, il ripristino del decoro urbano e l’efficientamento della gestione e dei servizi dei rifiuti. Nel corso dell’incontro è stato anche presentato il metodo M5S per Imperia, che nasce per portare al centro dell’amministrazione concetti come democrazia diretta e partecipativa, comune attivo, comunicazione, trasparenza e digitalizzazione.

“Per Imperia vogliamo un’amministrazione che sia ‘madre’ e non un comune ‘patrigno’ – ha detto in conferenza stampa Maria Nella Ponte – La nostra città ha di fronte a sé un’occasione storica per cambiare verso e incidere davvero sui problemi atavici del territorio attraverso un programma al 100% partecipato e condiviso dalla prima all’ultima pagina con candidati, attivisti e cittadini.”

“Oggi è un giorno importante per Imperia, dove ci presentiamo con una lista composta di persone oneste, competenti, incensurate, che hanno deciso di prestare la propria esperienza al servizio del bene pubblico. In una città martoriata dalla piaga dilagante della malavita organizzata il primo antidoto è proprio quello di dare un esempio di onestà intellettuale, etica e istituzionale attraverso la selezione dei nostri candidati” ha osservato Alice Salvatore.

Ecco, nel dettaglio, la lista completa del MoVimento 5 Stelle Imperia.

Candidata sindaco: Maria Nella Ponte

Candidati consiglieri:

Augusto Anselmo

Antonino Barbera

Fabiano Boeri

Giancarlo Boscolo

Arianna Broussard

Tiziana Concas

Alberto Coperchini

Alberto Cutrì

Maristella Davighi

Ivano Drocco

Davide Ferraris

Antonella Gaibisso

Graziano Guglielmotto

Antonella Impetuoso

Cristina Micali

Armando Morucci

Elisa Murdaca

Claudio Novello

Eva Roasio

Mario Attilio Rosso

Stefano Semeria

Paolo De Mare