Imperia piange il funzionario della Provincia Stefano Lungo

Imperia. Dopo una breve malattia, di quelle che non lasciano scampo, è mancato a soli 51 anni all’Ospedale di Imperia Stefano Lungo. Per anni è stato funzionario dell’ufficio Turismo della Provincia dopo si occupava, tra l’altro, dei rapporti con la stampa per poi passare, dopo la trasformazione dell’Ente,alle dipendenze della Regione.