Imperia piange il dottor Sergio Poggi, ex medico sociale della Rari Nantes

Imperia. Città in lutto per la scomparsa del dottor Sergio Poggi. Aveva 60 anni ed è mancato in ospedale al termine di una lunga malattia. Laureato in Medicina all’Università di Genova aveva lo studio a San Bartolomeo al mare.

Nato a Sanremo, era stato a lungo medico sociale della squadra di pallanuoto Rari Nantes, dove aveva anche militato in gioventù. Aveva anche la passione per la pittura. I funerali si terranno lunedì 4 giugno, alle 15.30, alla chiesa di San Giovanni a Oneglia.