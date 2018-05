Imperia, Piana (Lega): “Spiace constatare che non si sia potuto istituire il nuovo Ministero per i Diritti dei Disabili”

Imperia. “Spiace constatare che non si sia potuto istituire il nuovo Ministero per i Diritti dei Disabili e cominciare fin da oggi a lavorare per dare risposte concrete ai più deboli. Però, la Lega va avanti lo stesso per difendere chi ha realmente bisogno di aiuto. In tal senso, oggi pomeriggio a Imperia la nostra candidata Katia Lanza ha organizzato un incontro con l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale e il candidato Sindaco Luca Lanteri, che ha ottenuto un grande successo”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega di Imperia, Alessandro Piana, che ha partecipato all’evento al point elettorale in Galleria degli Orti. Presenti anche i rappresentanti di varie associazioni come Aism, Anteas, Giraffa a Rotelle, Filo d’Oro, Consulta del Malato.

“Abbiamo realizzato questo evento – ha aggiunto il candidato consigliere leghista Katia Lanza – perché l’assessore Viale, che ringraziamo, pur avendo pensato ai disabili e a un progetto che prevede una stretta collaborazione con i Comuni, purtroppo non ha avuto riscontri concreti dall’amministrazione uscente di Imperia.

Pertanto, il candidato Sindaco Lanteri oggi ha pubblicamente assicurato a noi disabili il suo personale impegno sul territorio e la fattiva collaborazione con Regione Liguria per risolvere i nostri bisogni e le nostre esigenze.

L’assessore Viale ha condiviso i punti di vista dei rappresentanti dei disabili e del candidato sindaco, ha ascoltato con grande attenzione quanto da noi esposto e ha ribadito che è pronta a risolvere insieme le varie problematiche, dimostrandoci così la sua vicinanza”.