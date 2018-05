Imperia, peschereccio rischia di essere affondato: Lorenzo Viviani (Lega) annuncia interrogazione parlamentare

Imperia. “Un peschereccio italiano ha rischiato di essere affondato nelle acque imperiesi, dopo che la sua attrezzatura da pesca è stata agganciata dall’apparecchiatura di una nave oceanografica battente bandiera francese”. Lo dichiara il deputato ligure della Lega, Lorenzo Viviani, annunciando un’interrogazione parlamentare. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. “Viste le dimensioni di gran lunga inferiori rispetto alla nave francese – aggiunge il parlamentare – il peschereccio italiano ha evitato il peggio solo grazie alle competenze marinare del comandante. Se questa volta la vicenda non ha avuto risvolti drammatici, non è possibile lasciare correre”. E poi. “E’ necessario che si faccia chiarezza al più presto, perché non si ripeta una circostanza analoga che possa mettere a rischio l’incolumità di altri equipaggi. Pertanto chiederò che sia fatta luce sui fatti e sul motivo per cui una nave francese si trovava nelle nostre acque”. Secondo il deputato, l’imbarcazione francese si sarebbe allontanata a velocità sostenuta, subito dopo l’incidente, rientrando in acque internazionali e “sottraendosi alle sue responsabilità”. Conclude: Viviani: “Ancor più grave è che l’Italia non sappia quali studi abbia condotto questa nave, la stessa nave che molti pescatori di Sanremo hanno visto all’interno delle nostre acque territoriali quando il tanto discusso “patto Gentiloni” sulla ridisegnazione dei confini sembrava già entrato in vigore, penalizzando enormemente la pesa ligure”.