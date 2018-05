Imperia, pedone travolto da una moto: donna ferita

Imperia. Una donna è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada. E’ successo verso le10 nei pressi del Palasalute di via Acquarone a Oneglia.

Le condizioni della ferita non sono così gravi come era sembrato in un primo momento, tanto che la centrale 118 di Bussana di Sanremo aveva allertato l’elisoccorso dei vigili del fuoco di stanza a Genova, poi fatto rientrare.

Sul posto è intervento l’equipaggio dell’automedica e quello della locale Croce Bianca. Non è chiaro se il pedone stesse attraversando sulle strisce oppure no.