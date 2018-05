Imperia. Grande partecipazione ieri, domenica 27 maggio, alla Festa dell’Affido Familiare a Sant’Agata. Sono state infatti più di 400 le persone iscritte alla Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre, manifestazione non competitiva per famiglie che quest’anno ha così festeggiato al meglio la sua 8ª edizione.

Sempre più sentita dalle famiglie, questa giornata di festa e condivisione ha registrato ieri un notevole aumento in particolare di gruppi con bambini e passeggini. Il percorso Verde dedicato ai bambini in passeggino accompagnati dai genitori è stato infatti il più “gettonato”, i due terzi degli iscritti si è cimentato nella passeggiata da 7 km a loro dedicata, centrando l’obbiettivo di coinvolgere sempre più le famiglie con l’obiettivo di accrescere la cultura dell’affido familiare.

di 10 Galleria fotografica Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre









Quest’anno per i 20 anni della casa Famiglia Pollicino sono state coinvolte ben 13 associazioni attive in provincia, a tutti va il ringraziamento dell’Associazione Progetto Famiglia (A.p.F. Onlus): associazione Ineja c’è, comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, Pro Loco di Sant’Agata, Sorrisi in Pillole, Amici del Santuario, Pro Loco di Montegrazie, associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Croce Verde di Arma di Taggia, Croce Rossa Italiana, sezione Imperia, associazione AGA Imperia, Protezione Civile di Imperia, Ancora, Rotaract Partner del Rotary Distretto 2032, Imperia e Baca.

Un grande applauso va senz’altro fatto ai circa 90 volontari impegnati nei preparativi e nella gestione dell’evento. Un ringraziamento doveroso anche a Fish Photos (Marco Fish Pesce) e Chiara Riolfo, per aver messo a disposizione la loro professionalità a titolo gratuito, in qualità di fotografi ufficiali della passeggiata.