Imperia. Il sostituto procuratore Alessandro Bogliolo ha affidato oggi ai medici Giuliano Lopinto (ospedale Galliera di Genova) e Camilla Tettamanti (Istituto di medicina legale di Genova) l’incarico di effettuare una consulenza collegiale per accertare eventuali responsabilità mediche per la morte del 50enne sanremese Luca Maglialetti: un artigiano stroncato da un infarto lo scorso 2 aprile, mentre si trovava sulle scale di casa sua, in via Margotti a Sanremo. Da poche ore, l’uomo era stato dimesso (aveva firmato lui) dall’ospedeale Borea della Città dei Fiori, dopo un ricovero durato alcuni giorni.

I due periti avranno tempo 90 giorni per presentare la loro relazione.

La famiglia del defunto è tutelata dall’avvocato Alessandro Gallese.