Imperia, Nicola Falciola: “Lavorato benissimo con la giunta regionale di centrosinistra”

Imperia. Nicola Falciola, ex assessore ai Servizi sociali nel capoluogo nella prima e seconda giunta guidate da Luigi Sappa tra il 1999 e il 2009, interviene sulla querelle tra il Comitato che sostiene la candidatura a sindaco dell’ex ministro Claudio Scajola e il presidente della Regione Giovanni Toti.

Motivo del contendere i presunti “favori” che l’esecutivo regionale accorderebbe al Comune di Imperia sotto forma di elargizione di finanziamenti, solo se a vincere alle prossime elezioni sarà il candidato del centrodestra “modello Toti” Luca Lanteri.

“Per la mia esperienza posso dire – sottolinea Falciola – che pur essendo un assessore di centrodestra in Comune in quegli anni ho lavorato benissimo con la giunta Burlando che era di tutt’altro colore. Nel corso di quel mandato grazie a finanziamenti regionali riuscimmo a ristrutturare 3 asili nido e una casa di accoglienza a Torrazza. E‘ una leggenda metropolitana il solo insinuare che se le amministrazioni sono di segno diverso non arrivano più soldi. Così si specula sulla paura non avendo, evidentemente, altri argomenti”.