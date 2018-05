Imperia, navigatore satellitare sbaglia strada: camion incastrato in via San Luca

Imperia. L’autista di camion sbaglia strada per colpa de navigatore satellitare, rimane incastrato con il mezzo e per tirarlo fuori dai guai devono intervenire i pompieri. E’ successo la notte appena trascorsa, verso le 3, in via San Luca in zona Cascine, in una curva stretta vicino a Villa Grock.

Chi era alla guida del bilico – targato portoghese – probabilmente voleva prendere l’autostrada al casello di Imperia Est, ma l’apparecchio di navigazione lo ha messo sulla strada sbagliata. I vigili del fuoco del locale Comando, per liberarlo, hanno dovuto segare il guard rail. Poi il camionista ha rifatto manovra e si è messo sulla “retta via”.