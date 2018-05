Imperia. Due anni 2 mesi per Vjollca Ferhati (operatrice socio sanitaria), 1 anno e 6 mesi per Jacopo Pisaturo (direttore), 1 anno per Alessandra Capozza e un anno per Barbara Canestro (direttrici amministrative): sono queste le richieste di pena formulate dal pm Antonella Politi per i quattro imputati nel processo sui maltrattamenti subiti dagli anziani ospiti della struttura residenziale di Riabilitazione psichiatrica “Il Cicalotto” di Pornassio. Una vicenda emersa nel 2016 a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza che, raccogliendo prove per circa due anni, hanno portato alla luce vessazioni, sottrazioni di farmaci e abbandono di incapaci da parte di chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro.

Il gup Paolo Luppi ha rinviato il processo al prossimo 6 luglio, giorno in cui, al termine delle ultime due discussioni di messa alla prova da parte degli avvocati Alessandro Mager e Luigi Basso, il giudice dovrebbe formulare le sentenze.

Delle nove persone rinviate a giudizio dal pubblico ministero, tre hanno patteggiato: Massimo Deperi, difeso dagli avvocati Nicola Ditta e Alessandro Lombardi, Elena Stoica, difesa dall’avvocato Carlo Fossati e Daniela Arranga, difesa dall’avvocato Loredana Modafferi. Tra i tre casi, il più “delicato” è quello dell’infermiere Deperi che ha patteggiato a due anni e otto mesi.