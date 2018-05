Imperia, Luca Lanteri incontra i negozianti di via Cascione: “Una porzione di città fondamentale per il commercio”

Imperia. Questa mattina il candidato sindaco di centro destra Luca Lanteri accompagnato dalla candidata Anna Cadile (Lega-Salvini) si è recato nella “parte bassa” di via Cascione, per incontrare i commercianti.

Sono emerse diverse valutazioni e suggerimenti sullo stato di manutenzione della strada e sulle opere di arredo urbano. La quasi totalità degli operatori si è espressa in favore del mantenimento del traffico veicolare sulla via.

“E’ una porzione di città fondamentale per il commercio – dichiara Lanteri – una parte bellissima di via Cascione nella quale un tempo si fondavano i più importanti scambi commerciali della zona. Il comune con gli operatori dovrà attivarsi al massimo per garantire le migliori condizioni di sicurezza e decoro della zona”.