Imperia, l’incontro con il senatore Simone Pillon al Salone parrocchiale Sacra Famiglia

Imperia. Alleanza Cattolica continua la sua attività di diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa.

Dopo la conferenza del 16 dicembre scorso sull’importante ruolo dei laici nella società contemporanea, è stato organizzato un incontro per il prossimo 1° giugno col senatore Simone Pillon ore 21 al Salone parrocchiale Sacra Famiglia di via Spontone, 46.

Il relatore, eletto a seguito delle ultime politiche del 4 marzo, è stato co-fondatore del Comitato Difendiamo i Nostri Figli; Comitato questo organizzatore dei due Family day tenutisi a Roma presso il Circo Massimo e Piazza San Giovanni.

Tema della serata sarà il ruolo del cattolico in politica e le aspettative legislative sui nodi attualmente dibattuti, in particolare in materia di fine vita e teoria del gender. L’evento rappresenta un’opportunità per tutti coloro che fossero interessati a rivolgere domande o soddisfare curiosità relative ai suddetti argomenti.