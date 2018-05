Imperia. La Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri partecipa, come tutti gli anni, fin dalla prima edizione dell’anno 2002, alla Fiera del Libro di Imperia, giunta alla 17a edizione, allestendo uno stand con le numerose pubblicazioni dell’IISL, in Via Felice Cascione n. 25.

Domenica 27 maggio alle 18.30 si terrà la presentazione delle novità editoriali dell’IISL in particolare sull’Archeologia Subacquea a cura di Daniela Gandolfi e Gabriella Stabile Re, Isola Mediterranea, in Piazza F.lli Serra a Porto Maurizio.