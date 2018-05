Imperia. Non solo barche a vela ed equipaggi provenienti da tutto il mondo saranno i protagonisti della prossima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, in programma dal 5 al 9 Settembre in Calata Anselmi.

Grazie al geniale obiettivo di Settimio Benedusi ed alla preziosa collaborazione della maestra Iose Senardi andrà in scena il futuro di Imperia: i bambini.

Benedusi in questi giorni ritrarrà i bimbi della scuola elementare dell’istituto comprensivo Mario Novaro per dare vita ad un progetto che verrà presentato durante il raduno.

Un messaggio ben chiaro quello di Assonautica e Settimio Benedusi: guardare alla città e al suo futuro con gli stessi occhi positivi e felici dei bambi.