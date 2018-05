Imperia, le condoglianze di Guido Abbo per la scomparsa di Federica Tassinari

Imperia. “È un momento di estremo dolore per la perdita di Federica Tassinari, una persona eccezionale che aveva trasformato la sua passione per la musica in uno stile di vita. Una cantante jazz molto apprezzata all’estero.

Lascia un grande vuoto non solo nel panorama musicale di Imperia. In momenti come questi la politica deve rimanere in secondo piano. Mi unisco al dolore della famiglia per questo grande vuoto lasciato da Federica” – afferma il candidato sindaco Guido Abbo.