Imperia, lavori di asfaltamento in via Balestra nel fine settimana

Imperia. Il settore lavori pubblici del Comune di Imperia comunica che saranno avviati i lavori di asfaltamento nei tratti più dissetati di via Balestra.

Il rifacimento degli asfalti sarà effettuato a spese di RFI, rientrando tra le opere di ripristino per i danni causati dal cantiere durante la realizzazione della nuova ferrovia. L’asfaltatura nei tratti indicati è prevista per la fine di questa settimana e non oltre l’inizio della successiva.