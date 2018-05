Imperia, l’Anpi replica a Forza Nuova dopo i manifesti insulto: “Siete Forza vecchia”

Imperia. Scrive la sezione dell’Anpi, riguardo agli striscioni apposti dai militanti di Forza Nuova nei giorni scorsi.

“No, noi non torneremo più in montagna: ne siamo scesi settanta anni fa per portare a tutti gli italiani (e quindi, purtroppo, anche a voi) quella libertà che i vostri “padri ispiratori” ci avevano negato per oltre vent’anni. Siamo qui con migliaia di giovani che innalzano i nostri simboli, e ci resteremo per rintuzzare la Forza vecchia che rappresentate.

“Forza vecchia” e non “Forza nuova”, poiché avete riesumato quelle camicie nere, quei labari e quelle idee che i vostri “padri” si erano affrettati a nascondere dal 1945 e che solo la nostra troppo accondiscendente democrazia vi ha permesso di disseppellire.

Ma ogni cosa ha un limite: i nostri giovani, nati con la Costituzione democratica, non sono disposti a tollerare i vostri metodi fascisti, razzisti, violenti. Sono i nipoti di coloro che che sono stati massacrati dai vostri complici nazisti alle Fosse Ardeatine, a S.Anna di Stazzema, a Marzabotto o che sono stati mandati a morire nei campi di sterminio tedeschi.

Questi nipoti non permetteranno i rigurgiti di coloro che sono stati sconfitti sul campo e dalla storia: noi li abbiamo sconfitti con le armi, i nostri nipoti li sconfiggeranno con la forza delle idee, sempre e comunque pronti e decisi, come noi, a resistere, resistere, resistere, contro ogni provocazione”.