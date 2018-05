Imperia, l’amministrazione sopprime il semaforo di via Matteotti

Imperia. L’amministrazione Capacci (in scadenza tra 20 giorni) decide di “sopprimere” l’impianto all’incrocio tra via Matteotti e via Trento nei pressi del Catasto. Il via alla “sperimentazione” è stato dato tramite una ordinanza pubblicata sull’Albo pretorio on-line di Palazzo civico.

Il semaforo una ventina di giorni fa era stato distrutto da un mezzo di soccorso. Secondo il comandante della Polizia municipale Aldo Bergaminelli, nel frattempo, a impianto solo lampeggiante non si sarebbero verificati problemi viabilistici, né code in uscita dal quartiere di Borgo San Moro. Negativa sui social la reazione dei cittadini, preoccupati in particolare per l’attraversamento pedonale.

Secondo alcuni utenti della rete in Comune non ci sarebbero i soldi per riparare il semaforo e quindi si sarebbe optato per una sperimentazione “mascherata”.