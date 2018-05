Imperia, l’agenda del candidato sindaco Lanteri per venerdì 1° giugno

Imperia. Il candidato sindaco del centrodestra Luca Lanteri incontra il comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e all’info point del molo lungo di Oneglia incontrerà i pescatori del “Consorzio Porto Peschereccio”.

Venerdì 1 giugno alle 17 all’info point del molo lungo di Oneglia incontro con i pescatori del “Consorzio Porto Peschereccio” per il candidato Sindaco del centro destra Luca Lanteri. Il settore della pesca è fondamentale per l’economia cittadina e serve una grande sinergia con il Comune per fare in modo che gli operatori possano lavorare nelle migliori condizioni.

Successivamente alle 19.30 incontrerà il presidente Marco Podestà e il direttivo del comitato di San Giovanni, inutile ricordare l’importanza del comitato che organizza la festa di San Giovanni, che gestisce l’Accademia dello Stoccafisso, senza contare tutte le altre innumerevoli iniziative nell’ambito della cultura e del sociale e quindi la necessità che ci sia una stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Inoltre nel marzo scorso è stata approvata dalla Regione Liguria l’iscrizione del Comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi di Imperia nel Registro delle associazioni di promozione sociale del Terzo Settore. L’ingresso nel registro consentirà a questa associazione, che da 35 anni porta avanti sul territorio importanti iniziative di solidarietà, di poter accedere ai benefici previsti dalla destinazione del 5 per mille, oltre alla possibilità di avviare accordi pubblici e convenzioni con enti pubblici e di accedere ai contributi finanziari messi a bando dalla Regione Liguria.