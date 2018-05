Imperia. Si è tenuto oggi l’incontro della Polizia di Stato con oltre 300 ragazzi degli istituti scolastici di Imperia sul delicato, e quanto mai attuale, tema del cyberbullismo.

In collaborazione con gli specialisti della materia, gli operatori della Polizia Postale del Compartimento di Genova, è stato illustrato ai ragazzi il corretto uso del social media e dei pericoli che potrebbero derivare da un non corretto uso del web.

“Ospite” d’eccezione è stato il Truck della campagna “Una vita da Social”, aula multimediale mobile all’interno della quale è possibile incontrare gli alunni e interagire con loro.

Il Questore di Imperia, dopo aver introdotto l’incontro tenutosi presso l’auditorium della Camera di Commercio, è salito sul Truck insieme ai ragazzi, sottolineando, ancora una volta, l’importanza della prevenzione e della formazione delle nuove generazioni, che devono essere consapevoli dei rischi e delle insidie sul web.

Solo una corretta opera di sensibilizzazione e di formazione può far sì che la sicurezza diventi uno stile di vita – afferma il Questore. Necessita una vera e propria campagna educativa che arrivi alla mente e al cuore dei giovani. Aiutateci ad aiutarvi, Chiamateci sempre.

Attraverso l’utilizzo di filmati e foto, i ragazzi sono stati altamente coinvolti, mostrando un vivo interesse per un mondo che li vede coinvolti in prima persona.

L’utilizzo del Truck della Polizia Postale è stato un utile strumento per catturare ancora di più la loro attenzione, creando un ambiente di gioco ove è stato possibile imparare divertendosi.