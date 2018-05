Imperia, la lista Sinistra in Comune presenta i suoi candidati

Imperia. In data odierna è stato presentato l’elenco dei candidati della lista Sinistra in Comune:

Amadeo Rodolfo 86 anni, pensionato – sindacalista lavoratori all’estero

Bazzanella Diego 44 anni, informatico

Berio Marco 67 anni, pensionato settore bancario

Bonavera Pasquale 71 anni, pensionato artigiani

Canetti Loredana 58 anni, agente immobiliare

Castagna Maria Teresa 50 anni, tecnica di laboratorio liceo

Donà Francesca 22 anni, studentessa universitaria – laureata in scienze politiche

Fatnassi Ines 21 anni, studentessa universitaria in scienze internazionali

Florimonte Costanza 61 anni, sindacalista

Galasso Aurelio 68 anni, pensionato settore pubblico

Lena Annalisa 56 anni, impiegata

Lorenzi Rossella 44 anni, animatrice educatrice psichiatrica

Melchionda Martino 40 anni, insegnante scuole superiori

Nattero Antonello 57 anni, artigiano

Puppo Franco 63 anni, pensionato settore edile

Ramondo Renzo 62 anni, pensionato settore bancario

Rognoni Marcella 53 anni, direttrice biblioteca universitaria

Rossi Ombretta 48 anni, impiegata

Ruzzante Giovanni 60 anni, pensionato settore trasporti

Saglietto Mauro 66 anni, pensionato ex portuale

Sardi Angelo 52 anni, ingegnere

Schiavinato Fiorella 46 anni, artigiana