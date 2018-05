Imperia, la lista del Popolo della Famiglia a sostegno di Claudio Scajola

Imperia. Presentata la quarta lista che sostiene il candidato sindaco Claudio Scajola. Si tratta del “Popolo della famiglia”, formazione che si rifà ai valori tradizionali cattolici e del volontariato sociale.

Giuseppe (Nino) Sareri Iraci 66 anni responsabile ufficio legale Ispettorato del Lavoro, Giacomo (Nedo) Nappelli (75) ex istruttore direttivo tecnico comunale, Maria Dulbecco (71) casalinga, Maurizio Ferri (52) tecnico laboratorio biomedico, Adriana Drago (64) ex insegnante, Angelo Galleri (76) ex dirigente pubblico, Romina Romagnoli (41) insegnante, Franco Melchiorre (70) ex bancario, Antonella Di Naso (62) ex docente, Angelo Palma (50) dipendente pubblico, Emilia Corradi (61) casalinga, Mauro Belli (50) imprenditore, Giancarla Ferri (63) ex commerciante, Maurizio Melchiorre (43) imprenditore, Bianca Maria Martinozzi (79) casalinga, Paolo De Andreis (52) operatore socio-sanitario, Sabrina Colombi Brichieri (61) dipendente pubblica, Antonio Greco (78) ex imprenditore, Veronica Nicosia (39) insegnante, Francesco Contarino (63) dipendente Poste, Rosa Ligato (64) casalinga, Giuseppe (Pino) La Gamba (57) ex luogotenente Marina militare, Maria (Cristina) Romeo (46) imprenditrice, Livio Martinozzi (75) ex geometra, Franco Dell’Isola (71) ex bancario.

Claudio Scajola è appoggiato anche da “Area Aperta” “Imperia Insieme” e “Obiettivo Imperia”.